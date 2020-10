Perde i sensi, soccorso dai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile

Pronto intervento dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile di Catanzaro a soccorso di un uomo che ha perso i sensi per un mancamento oggi pomeriggio al cimitero di via Paglia. A lanciare l’allarme alcuni presenti che hanno richiamato l’attenzione di due giovani volontari, Francesco Caiazza ed Emanuele Migliaccio, che prestavano servizio all’esterno per regolare gli accessi al cimitero. Dopo una prima assistenza, la persona ha ripreso coscienza ed é stata poi trasportata in ambulanza per gli accertamenti del caso.