Pescatori per un giorno: il sogno divenuto realtà per due bambini “speciali”

Hanno realizzato un piccolo grande sogno: salire a bordo di un peschereccio, solcare il mare e mettere le mani su un timore come degli esperti marinai. E’ quanto accaduto a due bambini speciali, emozionati e impazienti di entrare nella cabina di pilotaggio della paranza dei fratelli Lamonica, che questa mattina ha preso il largo dal porto di Catanzaro.

L’iniziativa rientra nel progetto “We will make your dream come true promosso dal Lions Club Catanzaro Host, dal Rotary Club Catanzaro e dall’Acsa&Ste Onlus: l’obiettivo è quello di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità.

All’iniziativa hanno preso parte Giuseppe Raiola, presidente dell’associazione Acsa&Ste Onlus, Antonio Scarpino, presidente Lions Catanzaro Host e Pasquale Placida, presidente Rotary Club Catanzaro.