Radiato dall’Ordine l’avvocato Francesco Saraco del Foro di Catanzaro

Radiazione per l’avvocato Francesco Saraco del Foro di Catanzaro. Lo ha deciso la Sezione prima del Consiglio distrettuale di disciplina di Catanzaro presieduta dall’avvocato Franco Locco del Foro di Cosenza. Il legale e’ attualmente sospeso dall’esercizio della professione ed è sottoposto a procedimento penale davanti al Tribunale di Salerno che lo vede imputato del reato di corruzione in atti giudiziari per avere, secondo l’accusa, corrotto il giudice Marco Petrini, presidente della sezione penale della Corte di appello di Catanzaro. Attualmente è sottoposto al divieto di dimora in Calabria. Il Consiglio di disciplina degli avvocati ha ritenuto che, a causa di questa condotta, il legale abbia gravemente leso il prestigio e l’immagine della classe forense, da qui l’applicazione del massimo della sanzione.