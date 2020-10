Tentato omicidio a imprenditore, il mandante sarebbe l’ex socio

Sarebbe stato il suo ex socio in affari, Evangelista Russo, il mandante dell’uomo che nel 2001 tentò di uccidere, all’interno dell’ascensore di un palazzo di Catanzaro, sparando numerosi colpi di arma da fuoco l’imprenditore Rinaldo Siracusa. Dopo 19 anni, dunque, i carabinieri mettono questo nuovo fondamentale tassello nella vicenda. La notizia a firma di Gaetano Mazzuca oggi su Gazzetta del Sud. ‘Le indagini dei carabinieri – si ricorda nel pezzo – consentivano già all’indomani di identificare l’esecutore materiale del tentato omicidio in Emilio Di Micco che veniva fermato a bordo della propria auto ancora in possesso della pistola col silenziatore. Nel 2019 i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Sellia Marina hanno riaperto le indagini riuscendo ad individuare quello che per gli inquirenti è il mandante dell’omicidio e il suo fiancheggiatore. Oltre a Russo la nuova accusa è contestata anche a Riccardo Garcea’. Quest’ultimo avrebbe infatti fornito l’arma utilizzata per l’agguato. Ai due uomini è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.