Decreto Calabria bis e super. Il governo ha pronta la proroga di tre anni del commissariamento con più poteri

Secondo quanto riportato stamane dal “Corriere della Calabria” è pronto per l’approvazione il nuovo Decreto Calabria. L’anticipazione è corredata da robusti stralci dell’articolato, il che porta a pensare che se non proprio alla lettera quanto viene anticipato corrisponderà nella sostanza a quanto sarà a breve approvato in un prossimo Consiglio dei ministri. La sostanza è che il commissariamento della sanità calabrese non solo proseguirà per altri tre anni, ma sarà irrobustito nelle competenze in capo a quello che viene definito già “supercommissario”, per i poteri che gli vengono attribuiti e per il fatto di avere a disposizione ben due sub, a valenza sanitaria e amministrativa rispettivamente e una corposa e qualificata struttura di supporto, costituita da 25 unità già ben edotte in materia. Da notare la coincidenza temporale delle anticipazioni con la scadenza del “vecchio” Decreto Calabria, approvato ad aprile 2019 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il successivo primo luglio, validità 18 mesi. Che una proroga del Decreto fosse nelle intenzioni del ministero non è una novità. Nuovo però l’approccio decisionista che lo ispira, e che vale a stroncare sul nascere le velleità autonomiste del mondo politico e anche professionale calabrese, distribuite uniformemente su tutto l’arco politico, perlomeno a sentire le prese di posizone ufficiali, tutte concordi nell’affermare il sostanziale fallimento delle diverse gestioni commissariali che si sono succedute dal 2010 a oggi, e che vale la pena ricordare furono richieste a gran voce dall’allora presidente della Regione Scopelliti, non prevedendo però che non rientrassero nelle competenze sue e dei suoi successori.

Il commissario si avvarrà del supporto del dirigente generale e dei dirigenti degli uffici del Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria

Il nuovo decreto prevede, oltre a quanto precedentemente detto, che il commissario si avvalga del supporto del dirigente generale e dei dirigenti degli uffici del Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria “cui può impartire ordini necessari all’attuazione del programma operativo vigente, del piano di rientro e di ogni ulteriore intervento”. Sul versante delle nomine poi, «il commissario ad acta, entro 30 giorni dalla nomina, previa intesa con la Regione, nonché con il Rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d’intesa entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del ministro della Salute, su proposta del commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni”. Ancora, sugli appalti, “il commissario ad acta provvede in via esclusiva all’espletamento delle procedure avvalendosi degli strumenti messi a disposizione da Consip Spa ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della Regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l’affidamento di appalti superiori alle soglie di rilevanza comunitaria”. Per ultimo, non poteva mancare l’approccio all’edilizia e agli interventi anti Covid:“il commissario ad acta adotta, nel termine di 60 giorni, il programma operativo Covid previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 18 del 2020 e definisce altresì, nel medesimo termine, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico; i progetti di edilizia sanitaria da finanziare “ex articolo 20” e gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, “sono attuati dal commissario straordinario” per l’emergenza Covid, ovvero Domenico Arcuri.

La politica parla di sanità e mostra contrarietà

Sulla ventilata, e quasi sicura proroga con potenziamento, si è già scatenata la bagarre degli oppositori che, in prima istanza, sono viceversa rappresentanti della maggioranza che governa la Regione: veementi le reazioni dei consiglieri Filippo Pietropaolo (FdI) e Giuseppe Graziano (UdC) che, sostanzialmente, accusano il governo di buttarla, semplicemente, in politica. Perché il Decreto Calabria è creatura prediletta dei Cinquestelle, sebbene in versione gialloverde, e più volte, nei giorni scorsi, da quelle parti era giunto l’ammonimento a non procedere con le nomine dei direttori d’azienda pur in espletamento da parte del governo regionale. In giornata c’era stato l’intervento del presidente facente funzioni Antonino Spirlì che esemplificava, ancora una volta, una delle ragioni per le quali l’intervento del governo va nella direzione della proroga del Decreto: l’ennesima polemica con la struttura commissariale e a valle con la catena dei commissari, mentre la Regione con il suo Dipartimento avrebbe fatto tutto quanto nelle sue facoltà riguardo all’emergenza Covid. Ancora non si conosce la ratio della volontà governativa. Ma si suppone che non sia estranea la constatazione del periodo particolare di transizione politica cui va incontro la Regione in un momento segnato pesantemente dall’emergenza sanitaria in atto: pur con un impegno delle terapie intensive tra i più bassi del Paese, appena il 5%, il sistema sanitario è considerato tra i più fragili e candidati alla saturazione dei posti letto, con un Rt, viceversa, molto alto, superiore all’1,6. Un transito difficilissimo al quale da Roma guardano con preoccupazione e concedendo poche chances di riuscita al complesso delle risorse amministrative e politiche fin qui dimostrate dalla Regione e dall’Ufficio del Commissario