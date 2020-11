Don Giorgio Bonapace ha ora anche un giardino nell’oratorio a lui dedicato nella parrocchia di San Pio X

I 60 anni della Parrocchia San Pio X di Catanzaro. Un evento importante per la comunità di San Pio X guidata da Monsignor Francesco Isabello che, nonostante le limitazioni dovute al Covid19, ha potuto festeggiare questa ricorrenza tanto importante e come sempre nell’ultima settimana di ottobre in cui la parrocchia ricorda il suo Santo Patrono.

Alle celebrazioni hanno partecipato anche i nuovi sacerdoti

Don Franco per la ricorrenza ha invitato nell’arco della settimana di celebrazioni i nuovi sacerdoti della Diocesi di Catanzaro-Squillace ordinati tra giugno e luglio e chiudendo poi nella giornata di domenica con la messa solenne delle ore 11 con il mandato agli operatori pastorali e la messa delle 18 presieduta da don Rocco Scaturchio, rettore del Seminario San Pio X. Una settimana di gioia e di festa per la Parrocchia San Pio X, nonostante la pandemia, per far sentire la vicinanza e l’amore della Signore e della Chiesa al Suo popolo santo.

Inaugurato l’oratorio intitolato allo storico Don Giorgio Bonapace

Gli avvenimenti per i 60 anni della Parrocchia saranno tanti durante tutto l’anno pastorale che per questa comunità sarà un anno santo straordinario visto la richiesta fatta a Papa Francesco di concedere questa Grazia per l’anniversario. Nel giorno della solennità di “Tutti i Santi” dopo la celebrazione eucaristica, Don Franco ha inaugurato il tanto atteso giardino dell’Oratorio “Don Giorgio Bonapace”. Il grande sogno di un oratorio come Don Bosco, iniziato tre anni fa dall’idea di Don Franco e dei ragazzi che frequentano e vivono la parrocchia, fa questo primo passo importante benedicendo questa meravigliosa area verde che sarà luogo di comunità per tutti. Per pregare, per giocare, per condividere e per stare insieme.

Il lavoro incessante di Don Franco Isabello per arrivare a questo punto

Il certosino lavoro di Don Franco e dei suoi ragazzi nel trovare i fondi necessari attraverso raccolte online, donazioni spontanee e vendita di vari oggetti come le piante hanno permesso che questo abbia potuto aver vita. Momenti meravigliosi di condivisione e di gioia di cui più che mai abbiamo bisogno in questo difficile periodo in cui viviamo e che ci facciano ricordare che c’è tanta speranza… speranza con fede e fiducia in Gesù, il nostro tutto!