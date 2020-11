Vito Bordino: “Quando il ripristino dell’aula rossa?”

“Alcuni mesi orsono mi son posto un interrogativo circa il perdurare dei tempi lunghi per il ripristino dell’aula rossa, sede del Consiglio Comunale di Catanzaro. Il punto è che sono infatti trascorsi più di due anni dal crollo del soffitto e quindi di inagibilita’ della sala. Non è dato sapere ancora oggi il perché non si sia ancora provveduto al ripristino ovvero a che punto è l’iter per i lavori e che tempi si proliferano all’orizzonte.

Ricordo a tutti che la sala consiliare ha anche un significato di grande valenza simbolica in quanto massima sede di rappresentanza istituzionale cittadina e che racchiude quindi il prestigio e la dignità della Città. Voglio anche ricordare a me stesso e ai catanzaresi, e mi si consenta con un pizzico di orgoglio, che l’aula rossa è stata realizzata, così come è ora, nel finire degli anni 80 con Sindaco Furriolo ed io da Assessore alle Finanze, mi prodigai a trovare ed impegnare le risorse finanziarie occorrenti. Ricordo anche l’impegno del collega Consigliere di allora arch. Pino Casale che segui’ e diresse gratuitamente i lavori. Quindi lascio immaginare quanto ci terrei a vederla ripristinata, oltre e soprattutto a vedere l’aula rossa ritornare ad essere quell’alto simbolo di rappresentanza della dignità e del prestigio del civico consesso e della Città. Chi come me crede nelle Istituzioni non può non condividere questo pensiero, espresso ad alta voce perché Catanzaro lo merita e questo per la nostra Citta’ non credo sia un aspetto marginale anche se non prioritario stante i tanti problemi sul tappeto ed il brutto periodo che si sta vivendo. Spero comunque che queste mie sollecitazioni siano lette ed ascoltate, che siano da stimolo e si dia quindi corso, senza ulteriori indugi e superando gli eventuali intoppi burocratici, ai lavori di ripristino.”

Vito Bordino