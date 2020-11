Catanzaro Game Contest, martedì e giovedì appuntamento con i live quiz

Ritornano anche questa settimana gli appuntamenti live con il “Catanzaro Game Contest”, la sfida a colpi di cultura catanzarese ideata dalla Multimedia srl con la collaborazione dell’Assessorato al turismo del Comune di Catanzaro e il supporto di tante attività commerciali della città.

Nella puntata del live quiz di martedì 3 e di giovedì 5 novembre alle 21.00 saranno rispettivamente il Dj e producer Danilo Gariani e il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi a testare la preparazione dei concorrenti, commentando domande e risposte del quiz che sta entusiasmando giovani e adulti.

Tra curiosità, storia, tradizioni e tanto altro gli utenti avranno la possibilità di sfidarsi durante tutta la settimana ai battle quiz e ai global quiz giornalieri, partecipando anche alle due sfide live per accumulare punti, scalare la classifica e vincere i premi in palio.

Con la sfida di martedì si avrà la possibilità di vincere un buono valido per una cena della casa per due persone compreso di bevande, un buono valido per una cena della casa per una persona compreso di bevanda e un buono per un’apericena della casa per una persona con calice di vino, offerti dal Ristorante “Porca Vacca” del quartiere Lido. I premi in palio per la sfida live di giovedì saranno invece tre buoni del valore di 20 euro ciascuno, da spendere presso la Pescheria Ugo Catania di via del Progresso nel quartiere Lido. Anche questa settimana verrà stilata una classifica generale, il concorrente che avrà accumulato più punti in totale riceverà un buono valido per un soggiorno per due persone in camera doppia presso l’Hotel Guglielmo di Catanzaro.

La partecipazione al quiz è completamente gratuita e per farlo bastano pochi e semplici passaggi. Chi non avesse ancora scaricato l’app Wicontest per partecipare al quiz, può farlo con il proprio telefonino dall’Apple Store o da Google Play Store. Basterà poi registrarsi e iscriversi al “Catanzaro Game Contest” all’interno della sezione “Scopri l’Italia”. In fase di registrazione, dopo aver selezionato “Registrati”, inserendo il codice CATANZAROINFORMA, nello spazio “codice invito”, l’utente riceverà immediatamente un bonus di 250 punti che si sommeranno a quelli ottenuti con le sfide.