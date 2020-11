Il Caffè Imperiale verso la riapertura. Vicina. Prossima. La notizia si apprende dai social e diventa subito molto popolare. Già questa settimana? La conferma ufficiale la avremo solo nei prossimi giorni. Sul quando e sul come. E’ di ieri sera intanto però la comunicazione via social, il post su Facebook di Francesco Chirillo, imprenditore, presidente di Confesercenti Calabria Nord e di PromoCatanzaro, che scrive delle parole che fanno davvero sperare. ‘Inventati quello che vuoi. Crisi economica, virus, mal governo, chiusura a che ora vuoi, sfiga…ma noi siamo folli sognatori e torneremo. Firmato Caffè Imperiale‘.

(A seguire il link della notizia di una futura riapertura i primi di marzo, prima del lockdown)

Tantissime le reazioni di entusiasmo in città perché quelle saracinesche abbassate pesano, la chiusura dello storico locale nel novembre del 2019 (vedi link in basso) è stata sofferta e seguita da tutta la città. Il Caffè più antico di Catanzaro è un simbolo forte, non solo un Caffè. E storia e identità di Catanzaro. Una riapertura che acquisterebbe quindi un valore ancora più potente ed emblematico in quelli che sono tra i giorni più difficili che sta vivendo la Calabria e l’Italia sospese su nuove e pesanti chiusure a causa della pandemia.

(A seguire il link della lunga intervista a Rosetta Gallo, nel novembre 2019)