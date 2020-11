La commemorazione dei defunti ai tempi del covid-19

In fila, con il dovuto distanziamento sociale. E’ una immagine significativa quella che arriva dal cimitero di via Paglia nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti. La gente onora e ricorda i suoi cari nel rispetto delle normative anti covid volute dal dpcm e dall’ordinanza della Regione. Distanziati , con ingressi contingentati dopo la misura della temperatura corporea e mascherina regolarmente indossata. E’ il 2 novembre dell’anno covid. In questo momento i fedeli assistono alla Santa Messa celebrata dal Vescovo Vincenzo Bertolone.