Marcedusa, don Pasquale porta i fedeli all’ennesima escursione naturalistica-spirituale

Quando la natura incontra la fede, la religione si traduce in un formidabile strumento educativo per i mettere insieme tanti costruttori di comunità. La parrocchia di Marcedusa, sacerdote don Pasquale Brizzi, ha organizzato sabato scorso, 31 ottobre 2020, l’ennesima escursione naturalistica-spirituale con un duplice intento: aggregare i parrocchiani intorno ai temi dell’ecologia e valorizzare il territorio circostante, indicando bellezze paesaggistiche degne di lode.

Tappa del percorso naturalistico è stata la piccola e suggestiva frazione di Petronà: Arietta. A spiegare la ratio dell’iniziativa è stata la guida spirituale di Marcedusa: “Ieri attraversando Arietta, il suggestivo borgo umile e silente, abbiamo sperimentato – argomenta Don Pasquale- la sintesi tra natura, storia, paesaggi pittoreschi e incontaminati e sapori antichi di un’accoglienza umana d’altri tempi. In un silenzio senza tempo, ma di sola durata, tra i ruderi di antichi insediamenti di epoca romana, siti che, presumibilmente, custodiscono necropoli millenarie, e rovi solitari che celano misteriosi sentieri rupestri che accarezzano l’inesorabile “Potamo” (dal greco potamós=fiume) che sorride più forte man mano ci avviciniamo. Comprendi finanche che da una fonte limpidissima non sgorgano che limpidi ruscelli, così come da un’anima in grazia di Dio nascono azioni d’amore. E se ti capita di sentirti piccolo/a, caro lettore, pensa che anche un ruscello contribuisce a riempire il mare, pensa che canta e scintilla senza sosta contro le pietre che vorrebbero impedirgli di correre, di compiere qualcosa di inaspettato nell’anima nostra, chissà forse una danza di smarrita estasi tra corolle di fiori e musiche lontane. “ Sono già sette le escursioni promosse da Don Pasquale e da altri animatori della Parrocchia di Marcedusa : prossima escursione Foresta di Petilia Policastro per visita alla sacra reliquia della Santa Spina.