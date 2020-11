Operazione Urbi et Orbi, domani il Tribunale del Riesame discute il ricorso del sindaco di Olivadi

Si discuterà domani il ricorso al riesame per il sindaco di Olivadi Nicola Malta, per il quale gli avvocati Giovanni Caridi e Domenico Cortese hanno chiesto la revoca della misura del divieto di dimora che il 12 ottobre scorso gli era stato notificato dai carabinieri della sezione di Pg della Procura di Catanzaro nell’ambito dell’indagine “Urbi et orbi”, che avrebbe portato alla luce un sistema collusivo creato dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Ubaldo Valentino, volto a favorire professionisti e imprenditori amici.

Per Valentino, finito ai domiciliari per diverse ipotesi di reato, tra cui turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, abuso d’ufficio e falso, il ricorso al Tribunale della libertà si discuterà giovedì.

Leggi anche urbi et orbi Avrebbero favorito imprenditori amici, misure cautelari per sindaco di Olivadi e responsabile ufficio tecnico Comune Palermiti