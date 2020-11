Pentone, sport e lavoro nelle delibere di Giunta

C’è poco di casuale in due importanti deliberazioni dell’Amministrazione comunale pentonese. La prima: presentato progetto per dotare di manto in erba sintetica il campo sportivo di Termine. La seconda: richiesta di stabilizzazione per lavoratori ex percettori di mobilità, vedi tirocinanti dell’inclusione.

Le due istanze portano la firma del primo cittadino Vincenzo Marino, coadiuvato dal vicesindaco Domenico D’Agostino e dall’assessore Anna Pullano. Il progetto per rigenerazione del campo di calcio è stato trasmesso alla presidenza del Consiglio dei Ministri per concorrere al bando pubblico “Sport e periferie”: vale a dire fare inclusione sociale con attività motoria.

La somma complessiva del contributo richiesto si avvicina a 700mila euro. Sempre al Governo e stavolta anche alla Regione Calabria, è stata invece trasmessa la domanda per la stabilizzazione dei lavoratori ex percettori di mobilità in deroga per sostegno famiglie che, a seguito della crisi economica del 2008, hanno persoil lavoro e sono rimasti privi di reddito. Lavoro e tempo libero: non mancano queste due voci dall’agenda politica di Pentone.