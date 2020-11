Quella donna inginocchiata in piazza che offre pane ai piccioni, rimanda l’immagine di una semplicità e spiritualità ormai lontane

Le immagini catturano storie, anche quando le storie non sono scritte. Le storie che non hanno bisogno di troppe parole arrivano nell’animo di chi ha la sensibilità di coglierle. E così capita che, in quest’epoca di pandemia, di egoismo, di ansia e di bruttezza che ci circonda, un animo sensibile come quello di Francesco Cuteri, archeologo catanzarese, catturi un’immagine che racconta una storia. E che questa storia, di cui nessuno conosce l’inizio, diventi virale sui social.

C’è una donna che ogni mattina entra in chiesa, nella Basilica dell’Immacolata, e si siede a terra davanti alla statua di Santa Rita recitando preghiere incomprensibili. E’ vestita sempre nello stesso modo. Un saio marrone ed un velo bianco e sandali ai piedi. Stamattina, l’occhio sensibile di Francesco Cuteri, l’ha colta in una posa che ricorda un’immagine cara a tanti. Lei inginocchiata che spezza il pane per i piccioni di piazza Matteotti. L’immagine di una spiritualità lontana e persa. La Curia di Catanzaro non ha al momento notizie di uno specifico ordine di appartenenza. A questo punto è difficile anche essere certi che si tratti di una consacrata.

Ciò che resta in questa giornata di paura e di incertezza, che si somma alle tante che stiamo vivendo, è l’immagine di una donna che ci riporta, per un attimo, anche solo per un secondo, alla bellezza della semplicità o. come ha scritto in uno dei suoi commenti il giornalista Marcello Barillà ci fa credere ancora che “Sbocciano fiori, nei campi di sterminio, per quando il vento li avrò ripuliti dalla cenere”