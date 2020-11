Con grande sobrietà e nel rispetto delle disposizioni normative anti Covid 19 ha aperto la propria attività il negozio di abbigliamento per donna “Rotart Fashion” situato nella centrale via Bausan del quartiere Lido.

Pur non potendo realizzare una vera cerimonia di inaugurazione, bisogna dire che l’apertura ha avuto notevole interesse e durante tutta la giornata di sabato ordinatamente molte signore hanno fatto visita apprezzando la collezione di capi molto ricercati quali quelli delle ultime collezioni di moda di Twinset e Clips in attesa di poter gradire, a partire da gennaio delle collezioni primavera – estate di Liviana, Conti e Niù.

Nessun rammarico per il momento penalizzante che il settore del commercio sta ovviamente vivendo ma soprattutto nessun ripensamento da parte di Annarita Tiriolo, giovane imprenditrice e titolare dell’esercizio commerciale che ha manifestato invece tutta la sua soddisfazione per l’inaugurazione e per l’inaspettato interesse riscontrato in questo periodo di difficoltà generale.

Il desiderio di realizzare il proprio sogno ha prevalso su tutto e con l’auspicio di poterci incamminare tutti verso quella che definiamo la consueta vita sociale, Annarita Tiriolo ha voluto ringraziare quanti l’hanno aiutata in questa piccola e personale impresa.