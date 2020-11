In piazza per dire no alle chiusure

Alcune decine di cittadini, in particolari ristoratori e commercianti che più sentono sulla loro pelle il peso economico delle ultime restrizioni anti Covid varate dal governo Conte che potrebbero essere ulteriormente appesantite nelle prossime ore, hanno manifestato ieri sera in piazza Prefettura. Da loro la preoccupazione e per il futuro e la paura che, una ulteriore chiusura delle attività, posso significare una la fine definitiva della loro attività. In alto le dichiarazioni di alcuni manifestanti.