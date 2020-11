‘Ndrangheta: operazione Borderland, 5 condanne e 12 assoluzioni

Cinque condanne per associazione mafiosa, due per intestazione fittizia di beni e la confisca di diverse società riconducibili alle cosche Trapasso Tropea che operano tra le province di Crotone e Catanzaro. Questa la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro per il processo scaturito dall’operazione Borderland condotta dalla Dda nei confronti dell’associazione mafiosa che dominava tra i territori di San Leonardo di Cutro e Cropani. Condannati per il 416 bis Gregorio e Salvatore Aiello, Maurizio De Fazio, Rolando Russo e Massimo Zofrea.

Una sentenza che, però, con dodici assoluzioni, smonta la tesi della Dda. Assoluzioni anche eclatanti per esponenti delle cosche imputati di associazione mafiosa. Tra gli assolti c’è anche l’ex vicesindaco di Cropani, Francesco Greco, finito ai domiciliari per concorso esterno in associazione mafiosa: secondo l’accusa per ottenere voti si era messo a disposizione del clan. Per il collegio penale del Tribunale di Catanzaro invece, non ci sono evidenze e l’ex vicesindaco è stato assolto perché il fatto non sussiste.

Queste le pene inflitte: Aiello Salvatore 10 anni e 8 mesi; Aiello Gregorio 10anni e 8 mesi; De Fazio Maurizio 10 anni e 8 mesi; Russo Rolando 16 anni e 6 mesi; Zofrea Massimo 22 anni; Iaquinta Domenico 8 mesi; Scandale Salvatore 2 anni e 8 mesi. Assolti: Bianco Antonio (richiesta 18 anni), Borelli Vito (richiesta 20 anni); Colosimo Giovanni (richiesta 16 anni); Greco Francesco (richiesta 12 anni), Stanizzi Salvatore (richiesta 4 anni); Falbo Carmine (richiesta 4 anni), Valenti Carcea Emanuele (richiesta 6 anni), Ben Salah Riadh (richiesta 6 anni), Muto Filomena (richiesta 6 anni); Pezzano Monica (richiesta 6 anni); Gareri Giuseppe (richiesta 1 anni e 4 mesi); Nymety Klodian (richiesta 18 anni).