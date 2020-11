Via Italia, in corso di ultimazione i lavori di rifacimento dei canali

“Sono in corso di ultimazione i lavori di rifacimento dei canali per la raccolta e regimentazione delle acque piovane su via Italia”.

Lo rende noto l’assessore alla gestione del territorio, Franco Longo, evidenziando che “l’intervento è il primo step di un programma più ampio per la messa in sicurezza dell’importante arteria del centro storico, per un importo complessivo di 140mila euro circa.

In questa fase iniziale, l’amministrazione guidata dal sindaco Abramo ha portato a termine una serie di lavori che contribuiranno a migliorare il deflusso delle acque superficiali garantendo, perciò, una circolazione più sicura e scongiurando rischi per l’incolumità personale. Subito dopo, il settore diretto da Guido Bisceglia – con l’impegno dei dipendenti Antonella Cimarosa e Stefano Nisticò – proseguirà l’intervento calendarizzando anche il rifacimento del manto stradale sulla stessa via Italia che rappresenta uno degli ingressi principali al centro storico. Dopo i complessi lavori che hanno riguardato nei mesi scorsi via Milelli, continua l’attenzione dell’amministrazione per la manutenzione e la mitigazione del rischio idro-geologico delle strade della città”.