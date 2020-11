Viabilità, restringimento di carreggiata per un tratto della Ss280. Ecco quale

Proseguono sulla strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS Italiane).

Fino al 13 novembre, sarà in vigore il restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di marcia e di sorpasso dal km 4,400 al km 1,500, in direzione Lamezia Terme.

Gli interventi, nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria dei tratti stradali in provincia di Catanzaro, riguardano l’esecuzione di pavimentazione drenante ed ha un valore complessivo di circa 2,6 milioni di euro; i lavori si inseriscono nell’ambito della convenzione stipulata con la Regione Calabria.

