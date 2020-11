A Catanzaro da processare più di 1000 tamponi fermi allo scorso 29 ottobre

Sono tantissime le segnalazioni che in questi giorni caotici di pandemia stanno pervenendo alla nostra redazione. Tra queste c’è la vicenda di una persona di Catanzaro – di cui rispetteremo la richiesta di rimanere nell’anonimato – la quale ha contratto il virus di ritorno da un viaggio nel Nord Italia. Ma andiamo con ordine. Siamo circa alla metà di ottobre quando chi ci ha contattato comincia a manifestare i primi sintomi da Coronavirus; immediatamente si chiude in casa assieme ai suoi familiari e per tutti loro comincia un vera e propria Via Crucis che ancora sembra essere lungi dal vedere la fine. Inizia la trafila delle telefonate al Dipartimento di Prevenzione, dove spesso e volentieri non risponde nessuno e, quando qualcuno lo fa o dice di contattare il nosocomio catanzarese o di recarsi direttamente alla tenda allestita per i tamponi. Questa persona lo fa, rischiando d’infettare altri e chi l’accompagna, va sia a Lido (e trova chiuso) che a Catanzaro davanti al Pronto Soccorso del Pugliese, ma il tampone le viene sempre negato perché «vengono fatti solo quelli provenienti dal Pronto Soccorso» dicono. Nel frattempo, poiché i sintomi della malattia si fanno sempre più insistenti, questa persona opta per il tampone in un laboratorio privato: dopo poche ore il risultato arriva ed è positivo. «Viene comunicato all’Asp?» chiede ignara la persona ammalata, «No perché tanto che se ne fanno?» rispondono dal laboratorio. E già, che se ne fanno se non riescono a stare dietro al loro di lavoro, figuriamoci se gli arrivassero pure gli elenchi dagli ambulatori privati! Come dire che, se così è, uno potrebbe tranquillamente fare un tampone in un laboratorio privato, mettersi in tasca un referto di positività (magari è asintomatico) e zitto zitto, andarsene in giro come se nulla fosse. Ad ogni modo, ricomincia la tiritera delle telefonate con tanto di indicazioni fuorvianti fino a quando, uno zelante responsabile di servizio al Dipartimento di Prevenzione consiglia al malcapitato di andare «alla tenda e pretendere che facciano il tampone ed in caso vi dicano ancora di no fate pure il mio nome». Eccallà la raccomandazione per il tampone!

Per farvela breve, dopo una settimana dall’inizio dei sintomi da Covid, questa persona riesce ad ottenere di essere sottoposta al tanto agognato tampone da parte dell’Asp di Catanzaro. Ma non è finita qui: «se non chiamiamo entro 72 ore significa che è negativa» spiegano gli addetti al test al tale che ci ha raccontato la storia. Ebbene, le 72 ore sono belle e trascorse, nessuna comunicazione è arrivata quindi «non ho più il Covid?» si chiede e ci chiede questo cittadino, che aggiunge «tuttavia ho ancora strascichi importanti della malattia». Diffidente, questa persona comincia un’indagine personale per cercare di capire se è vero che è risultata negativa al tampone e, telefona di qua, telefona di là, chiedi a destra, chiedi a sinistra, viene a sapere che a Catanzaro sono rimasti da processare più di 1000 tamponi, fermi allo scorso 29 ottobre. Ora, partendo dal presupposto che quest’ultima informazione è tutta da verificare (e che non l’ho fatto solo perché avevo troppa fretta e voglia di raccontarvi questa vicenda, per cui sarei ben contenta che qualcuno mi smentisse ufficialmente!), resta la gravità della vicenda in sé: una persona che ha contratto il Sars Cov 2 e che è stata completamente abbandonata a sé stessa, senza ricevere una giusta terapia e che sta guarendo solo grazie ad una grossa dose di fortuna, con la famiglia ancora oggi bloccata dentro casa e che, tuttavia non ce l’ha con i sanitari: «Non è colpa loro se siamo ridotti così, piuttosto è il sistema che è sbagliato perché, se passa il messaggio che trascorse 72 ore significa che sono negativo e in realtà non è così perché i tamponi forse devono ancora essere processati e magari il mio è tra quelli, io esco e contagio chiunque – dice -. È per questo che siamo arrivati a questo punto. Per quella che è la mia esperienza mi sento di dire che chi fa il tampone deve comunque pretendere di avere una risposta e rimanere a casa anche se sono trascorse le fantomatiche 72 ore, dal momento che ci troviamo in questa fase di caos totale. La tutela della salute pubblica non può essere in alcun modo affidata alla responsabilità del singolo individuo. Per favore, qualcuno faccia qualcosa e lo faccia in fretta!».