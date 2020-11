Beni del Monte, la città attende notizie dal Comune e dal Vescovato

“Sembra che qualcosa si stia muovendo nelle quiete stanze della curia catanzarese e dell’ex convento dei frati cappuccini di Catanzaro. Sembra che, addirittura, le due parti si stiano avvalendo dell’opera professionale di due avvocati per stilare inventari, censimenti, elenchi, cataloghi e stati di consistenza di un patrimonio mobile sulla cui necessità di esercitare il diritto di proprietà e di tutela il nostro Comitato pro Monte di Catanzaro ha più volte sollecitato gli Uffici Diocesani. E le nostre azioni di sensibilizzazione le abbiamo messe in campo fin da quando le prime indiscrezioni di quella che, successivamente, sarebbe stata la decisione definitiva dell’Ordine Cappuccino di abbandonare la nostra città, lasciavano presagire che la Curia avrebbe dovuto agire con decisione e oculatezza per regolamentare gli aspetti storici e patrimoniali legati all’uscita dei frati, questa sorta di “Frexit” del saio francescano dalla comunità clergy catanzarese”. Ad affermarlo in una nota è il Comitato Permanente pro Monte di Catanzaro.

“Le nostre preoccupazioni sulle sorti di questo cospicuo patrimonio – formato da ori, argenti, tele, statue, arredi, suppellettili, tessuti in seta catanzarese, paramenti liturgici, documenti d’archivio, rare opere manoscritte e preziosi volumi a stampa – per le quali rivendichiamo oggi la fondatezza e la lungimiranza, sono state purtroppo percepite con inspiegabile fastidio sia dalla Curia Catanzarese, che ha considerato ostile il disinteressato impegno del Comitato, sia dal Capitolo dell’Ordine Cappuccino, quest’ultimo invece spiegabilissimo alla luce dei recenti episodi di arbitrario asporto di beni dall’ex convento del Monte.

Ma questa è ormai storia, e la sanzione del tempo ha già individuato i colpevoli. La cronaca recente ci dice, invece – proseguono dal Comitato – che la vicenda si stia popolando di nuovi personaggi e che, in questi ultimi giorni, sia approdata nelle sale di Palazzo De Nobili. Non in quelle del Sindaco e del presidente del Consiglio comunale, ma nelle altre di un consigliere e di due assessori che, bontà loro, hanno comunicato al mondo intero che “l’amministrazione guidata dal sindaco Abramo è impegnata a portare avanti un’interlocuzione con l’Arcidiocesi al fine di garantire la massima trasparenza e informazione sulle procedure in atto che riguardano i beni situati all’interno della Chiesa del Monte” e che hanno chiesto “che l’amministrazione comunale venga resa partecipe di tutte le attività che ne seguiranno in vista della ripartizione e della consegna dei beni culturali e artistici ai rispettivi proprietari”.

Ecco, in nome della invocata garanzia di trasparenza e di informazione – scrivono ancora nel comunicato stampa – e in considerazione dei rilevanti interessi in gioco oltre che della necessità di tutelare sotto ogni aspetto la città di Catanzaro, attendiamo con ansia di apprendere dagli amministratori comunali quale sia l’attuale avanzamento delle operazioni di inventariazione, quali ricerche documentali risultano eseguite per risalire alla provenienza dei beni e se, tra gli inventari consultati, vi sia anche quello redatto da mons. Raffaele De Franco il 18 ottobre 1882 (del quale il Comitato possiede copia), quali siano i criteri utilizzati per l’attribuzione delle proprietà, in quale considerazione sia tenuta l’intesa sottoscritta il 26/01/2005 tra il Ministro per il beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale che prevede il mantenimento dei Beni Culturali di interesse religioso nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, quale efficacia sia riconosciuta alle disposizioni di natura patrimoniale che il vescovo Bernardo M. De Riso ha inserito, con il beneplacito dell’Ordine, nella propria bolla del 30 aprile 1892 per tutelate la Curia e la città di Catanzaro.

In altri termini, crediamo che l’opinione pubblica catanzarese – concludono dal Comitato Pro Monte – abbia il diritto di sapere se la sbandierata interlocuzione che il Comune asserisce di avere instaurato con la Curia si limiti esclusivamente a momenti di ascolto o se, invece, preveda il pieno coinvolgimento anche in ambito interpretativo e decisionale della vertenza instaurata, tenendo presente che la perdita anche di un solo libro, di un manoscritto o di un candeliere è capace di generare l’impoverimento sociale, patrimoniale e culturale della nostra città”.