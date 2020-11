Fallimento Ambiente e Servizi, al via il processo per bancarotta aggravata per gli amministratori della società

Si è tenuta oggi davanti al Gup del Tribunale di Catanzaro Francesco Aragona, l’Udienza preliminare nel processo che vede imputati di bancarotta aggravata gli amministratori della società Ambiente e Servizi, accusati a vario titolo di aver cagionato un danno di oltre 5 milioni di euro.

L’Ufficio di Procura, rappresentato dal pm Bonfadini ha elevato le accuse nei confronti di Valentino Bolic, nato a Roma il 15.11.1945, Alessandro Brutto, nato a Crotone il 18.07.1969, Santo Bubbo, nato a Petronà il 3.1.1971, Lorenzo Costa, nato a Catanzaro il 17.01.1959, Pasquale Costantino, nato a Catanzaro il 21.12.1955, Umberto Frangipane, nato a Catanzaro il 21.04.1961, Francesco Laudadio, nato a Catanzaro il 28.02.1949, Antonio Riillo, nato a Borgia il 18.08.1957, Gregorio Tassoni, nato a Catanzaro l’8.7.1961, Vincenzo Todaro, nato a Pianopoli il 30.08.1938.

All’odierna Udienza si è costituita parte civile la Curatela Fallimentare, nella persona del dottor Gennaro Brescia, con il ministero dell’avvocato Francesco Iacopino.

In apertura del lavori il p.m. e la difesa della parte civile hanno prodotto una corposa relazione del Curatore, rispetto alla quale le difese degli imputati hanno chiesto al Giudice un termine per esame.

Il Gup, in accoglimento delle richieste dei difensori, ha rinviato al 20 gennaio per la discussione dell’Udienza preliminare.

Nel collegio difensivo, tra gli altri, gli avvocati Pantaleone Pallone, Vincenzo Iiritano, Maurizio Belmonte, Francesco Verri, Aldo Casalinuovo, Francesco Gambardella, Vittorio Ranieri, Vincenzo Marincola.

La Procura di Catanzaro, nella persona della dottoressa Bonfadini ha altresì prodotto la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione con la quale veniva definitivamente rigettata la richiesta del Comune di Catanzaro volta all’ammissione dell’ente al passivo fallimentare della Società Ambiente e Servizi. Tale ammissione era stata avanzata per la somma di Euro 1.000.000.

Nel Collegio difensivo, figurano oltre gli Avvocati già menzionati anche gli avvocati Luca de Munda, Domenico Poerio, Daniela Berardelli e Giuseppe Pitaro.