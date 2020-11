Giornata delle Forze Armate, anche a Catanzaro cerimonia meramente simbolica

Anche a Catanzaro come in tutta Italia celebrazioni sobrie e meramente simboliche per il 4 novembre, giornata delle Forze Armate. Tutto questo ovviamente a causa delle disposizioni a limitare il contagio Covid 19.

L’omaggio al monumento ai Caduti accompagnato dalle note della Canzone del Piave e la consueta deposizione di una corona, questa mattina in piazza Matteotti,è stato l’unico momento ufficiale in calendario nel capoluogo.

Presenti il Comandante della Legione Calabria dei Carabinieri Andrea Paterna il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e il prefetto Maria Teresa Cucinotta. Nel video in alto le dichiarazioni rilasciate a margine della breve cerimonia.