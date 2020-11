Torna in libertà il sindaco di Olivadi Nicola Malta, in seguito alla decisione del tribunale del Riesame che ha accolto la richiesta di revoca della misura del divieto di dimora avanzata dagli avvocati Giovanni Caridi e Domenico Cortese.

Malta è indagato nell’indagine “Urbi et orbi”, condotta dai carabinieri della sezione di Pg della Procura di Catanzaro, che avrebbero portato alla luce un sistema collusivo creato dal responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Ubaldo Valentino, volto a favorire professionisti e imprenditori amici.

Per Valentino si discuterà domani il ricorso al Tribunale della libertà per la revoca dei domiciliari presentato dai suoi difensori, gli avvocati Felice Siciliano e Vittorio Ranieri.