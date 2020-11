Un giovane analista catanzarese dietro il successo social della pagina Elezioni USA 2020

C’è anche la firma di un giovane giornalista catanzarese e analista politico dietro il successo registrato dalla pagina facebook “Elezioni USA 2020” con oltre 70mila mi piace. Salvatore Stanizzi è stato il primo ad entrare nella squadra di collaboratori nel 2017, proprio nel giorno del giuramento del presidente Trump. Era reduce da un viaggio a New York per uno stage promosso dalle Nazioni Unite dove aveva avuto modo di scoprire da vicino, taccuino e registratore in mano, il fenomeno delle primarie raccogliendo pareri e umori della gente. Nel corso dell’ultimo anno ha iniziato anche a collaborare con il blog dell’Ambasciata americana a Roma, nell’ambito del master Inside Usa 2020, raccontando sui social la marcia di avvicinamento alle elezioni americane tra interviste, analisi e sondaggi realizzati mettendo insieme le stime provenienti da ogni singolo Stato.

“Da quando sono entrato a far parte della pagina come amministratore – commenta – il seguito è cresciuto tantissimo e oggi siamo in quindici a collaborare, tutti con la propria passione e peculiarità. Tanti addetti ai lavori ci contattano per confrontarsi con noi, ascoltando anche i podcast, e tra di loro ci sono anche personalità della politica e persino deputati degli Stati Uniti. Ho avuto anche l’onore di poter intervistare per il mio blog il grande Larry Sabato, il politologo più famoso degli USA”.

Guardando ai primi risultati dopo l’election day, che ancora non hanno visto Trump o Biden superare la fatidica soglia dei 270 grandi elettori necessaria per vincere, Stanizzi sottolinea che “tanta gente ha votato anticipatamente, precisamente 97,6 milioni, che sommata a coloro che sono andati alle urne ieri riflette l’affluenza più alta di sempre. Generalmente si pensa che un voto così massiccio sia contro il presidente in carica, ma i sondaggi si sono sbagliati già 4 anni fa, seppur Biden abbia registrato un margine di vantaggio stabile. Negli ultimi giorni c’è stato, però, un recupero in alcuni Stati e i repubblicani si sono mobilitati in massa”.

Restano, infatti, quasi un centinaio di grandi elettori ancora da assegnare, con lo scrutinio dei voti postali, determineranno il successo finale. Un testa a testa che Stanizzi aveva in qualche modo previsto nelle sue stime (grafico sopra) legate anche ad alcune ragioni da lui così riassunte in un articolo pubblicato su Orwell.live:

“L’andamento della registrazione al voto degli elettori è stata maggiormente favorevole ai repubblicani nel 2020 rispetto al 2016. Inoltre, se dovesse avvenire un nuovo crollo del voto degli afroamericani come nel 2016 Trump avrebbe ottime chance di rielezione. Inoltre qualora il Presidente dovesse ottenere un risultato migliore del previsto fra gli elettori latinoamericani (occhi puntati su Florida e Arizona), potrebbe riuscire a spuntarla. Infine l’ultima ragione, quella che nel 2016 è stata dapprima la più silenziosa e dopo la più rumorosa di tutte, ossia gli shy Trump voters, ossia coloro che silenziosamente e alle volte addirittura anche mentendo a sondaggi e chiamate, alla fine, all’interno del segreto della cabina elettorale, decidono di votare per il presidente uscente”.

Alla fine, un’evenienza anche questa già anticipato, Trump ha comunque rivendicato la vittoria preannunciando una possibile battaglia legale. Nel frattempo la squadra di Elezioni USA 2020 continuerà ad aggiornare costantemente i followers, mentre la speranza di Stanizzi è quella di poter presto completare il proprio percorso formativo con un nuovo viaggio in America più volte rimandato per l’emergenza covid.