Anche il professor Ludovico Abenavoli nella delegazione ricevuta da Spirlì

C’era anche un camice bianco oltre a commercianti e ristoratori nella delegazione che ha incontrato il presidente ff Nino Spirlì ai piani alti della Cittadella regionale. E anche di ottimo livello, trattandosi di Ludovico Abenavoli, associato di gastroenterologia alla Magna Graecia. In veste però, tiene a precisare, di semplice cittadino e al massimo di medico informato sui fatti.

“Ho riportato al presidente facente funzioni i dati epidemiologici dell’infezione da Covid ad oggi in Calabria. Ho rimarcato la necessità di Centri Covid per alleggerire gli ospedali e razionalizzare i ricoveri nelle strutture dedicate. A questo proposito il presidente mi ha risposto che in concerto con Antonio Belcastro, delegato all’emergenza Covid, sono state individuate tre strutture, una per la provincia di Reggio, una per Catanzaro e una per Costanza, dove fare affluire i pazienti Covid che non necessitano di supporti intensivi”.

Il professor Abenavoli si dichiara nettamente contrario e contrariato per l’inclusione del Calabria in zona rossa: “La Calabria è dentro non per la diffusione del contagio, ma per le valutazioni che attengono ai Livelli essenziali di assistenza, i Lea, con tutto il non detto sul lungo periodo di commissariamento. Hanno influito tutti gli altri parametri che concorrono alla definizione di massima allerta.

E ho fatto presente che la Calabria non ha una sanità di serie B, nonostante il commissariamento, i tagli e l’assenza di assunzioni. Spirlì ha sottolineato che tutti i fondi regionali arrivati sono state demandati alle strutture commissariali della Asp e delle Aziende ospedaliere”. Perlomeno sui dati, non dovrebbero esserci discordanze. O no? “Beh, i dati sono dati, e non si può discutere. Per dire il vero qualche discordanza c’è stata, ma roba veramente di poco. Quel che conta non è il numero assoluto, ma le percentuali. A titolo di cittadino e di medico, poi ho rappresentato che, mentre le strutture commissariali ai diversi livelli incaricano società specializzate per il recupero e l’analisi dei dati, con il mio gruppo di ricerca li abbiamo estrapolati e pubblicati, non da oggi ma da maggio, e che chiaramente sono a disposizione della sanità regionale”.

Sui ricorsi, quello contro il Decreto Calabria bis e quello avverso l’inclusione in Zona rossa, Abenavoli riporta quanto ha detto espressamente Spirlì, che verranno presentati al Tar di competenza e che sono nella sostanza pronti.