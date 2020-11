Cade in un dirupo e muore, dopo un volo di almeno venti metri. Tragica fine per un 58enne cittadino di Belcastro, Giampiero Cristiano. La tragedia si è consumata stamattina, 5 novembre 2020, quando il malcapitato del luogo si è recato nei boschi vicini per una battuta di caccia.

Non doveva andare li da solo, ma le diverse defezioni tra amici e conoscenti non l’hanno fatto desistere dal praticare l’amata arte venatoria. Amata e purtroppo fatale. Il telefono senza interlocutore per ore era presagio poco rassicurante e così è stato: la vittima è stata recuperata in un profondo dirupo con vistose ferite, soprattutto alla testa. E’ stato ritrovato dai fratelli in un bosco tra Belcastro e Petrona’, frazione Arietta.

A nulla sono serviti i soccorsi per una morte improvvisa che sconvolge la comunità belcastrese.