I genitori della Patari- Rodari: “Le istituzioni non garantiscono il diritto alla salute e allo studio per i nostri figli”

Sono sul piede di guerra i genitori del Plesso Gagliardi dell’istituto comprensivo Patari – Rodari .

Da giorni senza risposte su quello che deve essere il futuro didattico dei loro figli, ma non solo. Anche su un eventuale percorso sanitario da seguire.

La lettera alle autorità

In una missiva inviata alle autorità preposte i genitori sottolineano che, a seguito della positività del genitore di un minore, in data 28/10/2020 è stata chiusa con apposita ordinanza del Sindaco, n. 2375 del 27.10.2020, sino alla data del 02.11.2020, chiusura prorogata con successiva ordinanza, n. 2487 del 02/11/2020, dal 03.11.2020 alla data del 07.11.2020.

I genitori danno atto dell’impegno del dirigente scolastico, Rotella, per la tenacia e la tempestività con la quale ha effettuato in tempi rapidi l’igienizzazione e la sanificazione dell’intero Istituto Comprensivo ed ogni giorno incessantemente tenta, seppur senza alcun risultato, di accelerare i tempi dell’ASP

La situazione ad oggi

Allo stato, dicono i genitori, la situazione è la seguente: l’Asp oggi dovrebbe effettuare il tampone al minore frequentante la Scuola dell’Infanzia ma non si conoscono i tempi di attesa dell’esito.

Nella giornata di ieri anche una docente del plesso Gagliardi è risultata positiva e nonostante le richieste ad oggi non sono stati effettuati i tamponi a tutti i bambini nonché al corpo docente e ai collaboratori del plesso. Il tutto per garantire non solo il diritto alla salute previsto dalla nostra Costituzione ma anche per assicurare l’apertura in sicurezza del plesso non potendo ricadere ulteriori responsabilità in capo all’Istituto.

Non è garantito nè il diritto alla salute nè quello allo studio

E’ inutile rappresentare che con tali tempistiche la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi con la nostra sanità già al collasso. “Si confida -concludono i genitori in un atteggiamento responsabile delle Autorità e degli Enti preposti non essendo in grado allo stato di garantire, in tempi accettabili, l’effettuazione dei tamponi e il tracciamento. Continuando su questa strada non potrà essere assicurato e garantito né il diritto alla salute ma neanche il diritto allo studio con tutte le conseguenze che tale atteggiamento irresponsabile comporta.