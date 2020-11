Illiceità nell’affidamento della piscina di Pontepiccolo. Il 25 gennaio udienza preliminare

Il Tribunale di Catanzaro sezione Gip e Gup ha fissato per il 25 gennaio 2021 l’Udienza Preliminare relativa al procedimento relativo all’indagine penale denominata relativa all’affidamento della piscina Vinicio Caliò di località Pontepiccolo.

Traffico di influenze illecite è l’accusa per tre indagati che sono Giampiero Mungo ex assessore e consigliere comunale difeso dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Vittorio Ranieri, Salvatore Veraldi (il cui avvocato è Antonello Talerico) Antonio Lagonia (legale Antonio Lomonaco) dalla cui denuncia nel 2017 è stata avviata l’inchiesta Aquam in ore. Il pm aveva chiesto per tutti e tre il rinvio a giudizio.