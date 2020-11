Futuro Dg della “Mater Domini”, 18 i pretendenti, 3 i papabili. Ma nella rosa manca già qualche big

Sono diciotto le domande presentate da altrettanti professionisti che aspirano alla carica di direttore generale dell’azienda sanitaria Mater Domini di Catanzaro. Il procedimento si è chiuso lo scorso 5 ottobre. Inizierà ora la fase di selezione. Ma pare che il numero dei professionisti, tra i quali scegliere, si sia già ridotto a tre.

Si ragiona su tre nominativi ma nella rosa manca qualche big

Tre nominativi su cui Regione ed Università dovranno trovare un accordo per avviare un ragionamento e poi fare la scelta definitiva che spetterà comunque al Commissario nominato dal Governo. E tra i tre nomi pare non esserci per ora uno di quelli che qualcuno riteneva già in pole position per occupare lo scranno più alto dell’azienda ospedaliera e che in questi mesi di emergenza è stato avamposto in alcune situazioni.

In ballo il ruolo dell’Università e una paventata integrazione con l’Azienda Pugliese – Ciaccio

Una scelta sulla quale non si può sbagliare, anche alla luce degli scenari che si aprono sia per ciò che concerne la delicata fase dell’emergenza Covid che pare lontana dalla fine, sia per ciò che è previsto dal Decreto Calabria in fatto di sanità.

Senza dimenticare il ruolo fondamentale che l’Università, in questo mutato scenario, acquisisce nel panorama generale e senza far finta di non sapere che c’è ancora in ballo un’integrazione con l’azienda Pugliese – Ciaccio di cui tutti parlano ma che nessuno sembra davvero intenzionato ad attuare.