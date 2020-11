Covid 19, al Tribunale di Catanzaro dal 9 novembre le cancellerie in front office

Nel quadro del contenimento del rischio di contagio da Covid-19, il Tribunale ordinario di Catanzaro informa che da lunedì 9 novembre 2020, come da provvedimenti dell’Ufficio, le cancellerie opereranno in front-office esclusivamente presso i box organizzati nell’atrio del Palazzo di giustizia “F. Ferlaino”. L’utenza professionale e ordinaria accederà agli stessi corner solo previa prenotazione. Sarà attivo, a tal fine, il sistema di contingentamento accessi reperibile sul suo sito web, quale nuova modalità organizzativa dei flussi di utenza, già sperimentata in altri uffici giudiziari, che garantirà ordine e limitazione della circolazione nel Palazzo.

Il contingentamento degli accessi presso l’Ufficio del giudice di pace, in via interinale e sino al trasloco dello stesso presso Palazzo “F. Ferlaino”, sarà invece garantito dalla previa prenotazione telefonica con almeno tre giorni di anticipo. L’ordine e la sicurezza saranno garantiti dal servizio di vigilanza privata attivo dal 6 novembre e dal collegamento di questa con il “Nucleo Carabinieri Tribunali”. Il Tribunale, nel congedare le associazioni di volontariato Cisom e Avulss di Catanzaro, esprime gratitudine per l’attività da queste svolta nelle ultime settimane nel controllo della temperatura corporea dell’utenza dell’Ufficio del giudice di pace.

Il provvedimento, per esteso, è disponibile sul sito web del Tribunale ordinario.