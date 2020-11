Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia, protesta contro Dpcm, zona rossa e commissari

Abbiamo deciso di esporci ulteriormente – si legge in una nota di Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia che questa sera hanno esposto uno striscione in piazza Prefettura – perchè non possiamo assistere a questo ennesimo scempio da parte del governo. Abbiamo deciso di prendere le difese della nostra terra, contro un governo che della Calabria se ne infischia da sempre, e proprio oggi leggere il tweet del nostro “eroico” premier ci ha dato la possibilità di sentirci ulteriormente beffati.

Beffati, in primis dal Generale Cotticelli, che ignorava nettamente di essere lui il responsabile del piano anti-Covid e secondariamente da Conte, che in data 4 novembre riconfermava lo stesso Cotticelli commissario ad acta della sanità calabrese, per poi spedirlo poi frettolosamente nel dimenticatoio oggi. Azioni ignobili da parte di un governo che ha l’abilità di farsi un grosso autogol, azioni che raccontano solo un finto interesse e tanta ipocrisia da parte di una maggioranza nei confronti di una terra che ha il tragico destino di vivere un’ulteriore lock down. Ma di cosa dobbiamo essere puniti? Qui l’unico a dover essere punito è tutto il baraccone del nostro governo, che si sporca di sangue le mani e se ne infischia dei suoi cittadini.

Difatti, a sostegno dell’On. Wanda Ferro, chiediamo le dimissione immediate di Conte e la possibilità di far gestire il settore sanitario agli organi preposti e privi di ogni commissariamento (perchè come si è visto, ha crato solo un grande danno a discapito dei cittadini calabresi)