Viceministro Sanità: ‘Non c’è piano Covid in Calabria? La responsabilità è del ministero’

I numeri della Calabria di fronte al virus indicano la necessità di mettere la regione in zona rossa a prescindere dall’assenza di un piano Covid; ma per la mancanza di questo piano “la responsabilità è del ministero”, ammette il viceministro della Sanità Pierpaolo Sileri parlando alla trasmissione di RaiTre “Titolo V”.

In Calabria la Sanità è commissariata da quasi 11 anni e un piano

Covid non c’è, ha evidenziato un servizio mandato in onda durante

la trasmissione, con l’intervista al Commissario Saverio Cotticelli che ha annunciato le dimissioni il 10 ottobre. Il 4 novembre il governo ha annunciato con un decreto legge sulle “misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria” la nomina di un commissario ad acta affiancato da due sub commissari, che dovrà fare relazione al ministero ogni sei mesi.