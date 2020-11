Zona rossa, il Tar del Lazio blocca il ricorso di Spirlì

Il Tar del Lazio con un decreto ha respinto la richiesta cautelare del ricorso del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì relativo alla decisione di istituire la così detta zona rossa in Calabria riguardo all’emergenza Covid.

Restano pertanto attualmente in vigore le misure decretate dal governo. Nello specifico, si legge nel decreto, “Il tribunale – si legge nel pronunciamento dei giudici amministrativi – rigetta la richiesta cautelare monocratica e accoglie la richiesta di dimezzare i termini processuali e, per l’effetto, fissa la camera di consiglio del 18 novembre 2020 per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare”.