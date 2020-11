Abramo: “Chiuse solo le scuole indicate, le altre restano aperte”

“Le scuole a Catanzaro restano regolarmente aperte, devo smentire la notizia diffusa in un servizio televisivo, in maniera errata, che ha finito per indurre in confusione i cittadini. Lo ha sottolineato il sindaco Sergio Abramo che, contattato telefonicamente dalla nostra testata, ha tenuto a ribadire la situazione.

Sui social poi il sindaco ha aggiunto: “La sospensione della didattica in presenza riguarda solo singoli plessi per i quali si attendono ancora gli esiti dei tamponi dopo alcuni casi di positività al covid. Si tratta, dunque, di specifici istituti scolastici per i quali ho disposto apposite ordinanze opportunamente comunicate. Eccetto questi casi, le scuole in città continueranno l’ordinaria attività”.