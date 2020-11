Bellavista, fumo da un’auto. Ma era un serpente che si era infilato nel vano motore

La fuoriuscita di fumo da una Smart e la segnalazione che nel vano motore fosse entrato un serpente ha fatto scattare subito l’allarme pochi minuti fa in zona Bellavista nei pressi della chiesa di San Francesco. I vigili del fuoco. arrivati dopo la segnalazione dei proprietari dell’auto, sono intervenuti subito con i mezzi , bloccando il traffico, e questo aveva fatto pensare ad un incendio. In realtà, nonostante, l’auto sia stata smontata, del serpente non è stata trovata alcuna traccia.