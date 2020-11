Ospite di “Mezz’ora in più” il ministro Speranza difende Zuccatelli

Il ministro della Salute Roberto Speranza difende a spada tratta il neo commissario della sanità calabrese, Giuseppe Zuccatelli. Ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai3.

Il titolare del dicastero precisa che il famoso video sulla mascherina risale alla prima fase della pandemia quando l’Oms stessa affermava che la mascherina serviva solo per contagiati e sanitari. “Il messaggio di fondo che vuole dare di fondo il governo sia quello di far ripartire la sanità calabrese. Quel decreto è il modo per farlo. Più risorse”.