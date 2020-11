“Per la dignità del lavoro, per la giustizia sociale”, domani manifestazione a piazza Prefettura

“Per chi non c’è più. Per chi combatte in prima linea ogni giorno. Per la dignità del lavoro. Il disastro di Cotticelli non può e non deve essere il salvacondotto di una intera classe dirigente che ha distrutto la nostra sanità e che oggi ci sta mettendo gravemente in pericolo. E’ quanto si legge in un comunicato del comitato organizzatore della manifestazione di protesta prevista per domani.

Lo “scaricabarile” in atto è inaccettabile. Possono raccontarci ciò che vogliono, ma è evidente quanto questo commissariamento, pur lungo dieci anni , non abbia allontanato la malapolitica dall’attività gestionale della sanità.

Questa attività clientelare, mai doma, ha comportato la proliferazione della sanità privata e l’aumento della disparità di accesso alle cure mediche.

Oggi ne paghiamo le conseguenze.

Nel mentre viviamo la schizofrenia del Governo che ha abbandonato i cittadini più deboli e le categorie più colpite da questa crisi. Per mesi abbiamo sentito parlare di monopattini e banchi con le rotelle, ora basta.

Pensiamo sia arrivato il momento della serietà e della responsabilità

Né Destra né Sinistra: Giustizia Sociale. Ci vediamo lunedì 9 novembre, alle 18, in Piazza Prefettura”, conclude la nota