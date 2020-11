Catanzaro Game Contest, incuriosisce e diverte durante il lockdown

Il lockdown soft non ferma gli appuntamenti live del Catanzaro Game Contest che, anche in questa settimana, saranno occasione di incontro e sfida a colpi di cultura catanzarese per gli appassionati del gioco. Nato con l’intento di creare un diversivo nei giorni del distanziamento sociale e intrattenere i concorrenti con curiosità su storia, tradizione, luoghi e personaggi di Catanzaro, il quiz dell’app Wicontest piace, diverte ed è seguito non solo negli appuntamenti live del martedì e del giovedì sera, ma anche nei global quiz e nelle sfide 1vs1 quotidiane. Un modo diverso per trascorrere questi giorni particolari e che già da diverse settimane sta appassionando giovani e adulti che gareggiano per vincere i premi in palio ogni settimana ed interagire con gli ospiti delle puntante live. Domani, martedì 10 novembre, sarà il comico Lucio Parrillo a commentare i quesiti del live quiz delle 21.00 con il quale verranno assegnati 3 bracciali Boccadamo ai 3 più bravi e veloci concorrenti, i premi in questione sono offerti dalla Gioielleria Megna del quartiere Lido. Giovedì 11 novembre sarà invece il Direttore Artistico del Teatro Comunale di Catanzaro Francesco Passafaro a testare la preparazione dei concorrenti, premiando i 3 migliori con 2 biglietti a testa per assistere ad uno dei prossimi spettacoli del teatro sito nel cuore del centro storico del capoluogo. Il premio settimanale che andrà al concorrente con il punteggio migliore tra sfide live e quotidiane sarà un pernottamento in camera doppia presso il Grand Hotel Paradiso.

Partecipare al gioco è ancora possibile. Basta scaricare l’app Wicontest sul proprio dispositivo mobile, registrarsi, accedere alla sezione “Scopri Italia” e selezionare “Catanzaro Game Contest”. Farlo è semplice e completamente gratuito. In fase di registazione inserendo il codice “CATANZAROINFORMA” si riceverà un bonus punti, che potrà sommarsi ai punti ottenuti nelle diverse sfide, contribuendo a scalare la classifica e vincere il premio finale.