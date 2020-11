Covid, un nuovo caso a Cardinale

Tutti negativi a Cardinale i tamponi eseguiti lo scorso 2 novembre presso il Centro polisportivo nei confronti degli alunni della 2° media, dei docenti e del personale Ata. Lo fa sapere il sindaco Danilo Staglianò, che ha anche precisato che da domani quindi riprenderà la didattica in presenza. Staglianò ha annunciato, inoltre, che «da un tampone effettuato presso un centro privato è emersa una nuova positività, che dovrà essere confermata dall’esame che effettuerà l’Asp. In ogni caso, sia il positivo che i familiari sono stati messi in quarantena fiduciaria».