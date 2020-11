Droga nel Soveratese, chieste 25 condanne

Venticinque condanne e due assoluzioni. Sono le richieste che il sostituto procuratore Debora Rizza ha formulato al giudice dell’Udienza preliminare Filippo Aragona nell’ambito del procedimento con rito abbreviato scaturito dall’operazione “Prisoner Tax”, con cui il 23 luglio dello scorso anno i carabinieri hanno stroncato un presunto giro di spaccio nel Soveratese controllato dalla cosca “Procopio-Mongiardo”. I militari hanno notificato misure cautelari a 25 dei 37 indagati complessivi dell’inchiesta coordinata dalla Procura distrettuale.

Il pm, considerate le riduzioni previste dal rito, ha chiesto per i presunti organizzatori e dirigenti del gruppo:

14 anni di carcere per Antonio Arena; 20 anni per Carmine Procopio; 20 anni per Domenico Procopio; 16 anni per Sergio Scicchitano; 20 anni e 300 euro per Giuseppe Corapi; 18 anni per Domenico Spadea.

Le altre richieste sono di 12 anni per Matteo Arena; 14 anni e 3000 euro di multa per Alessandro Aversa; 12 anni per Ernesto Bertucci; 2 anni e 2400 euro per Raffaele Campagna; 12 anni per Giuseppe Codispoti; 1 anno e 800 euro per Edoardo Curcio; 1 anno e 6 mesi e 1800 euro per Nicol Durante; 1 anno e 800 euro per Francesco Grande (assolto per uno dei capi di imputazione); 7 anni per Giovanni Gregoraci; 8 anni e 9 mesi per Roberto Ierace; 8 anni per Salvatore Lioi; 6 anni per Giovanni Longo; 1 anno 4 mesi e 1000 euro per Andrea Mascaro; 8 anni per Valentina Mongiardo; 7 anni per Vincenzo Pacicca; 6 anni per Giuseppe Paparo; 8 anni per Maria Caterina Procopio; 7 anni e 6 mesi per Saverio Spadea; 7 anni e 6 mesi per Carmela Vono. Richiesta di assoluzione per Vincenzo Vasile e Marco Verdiglione.