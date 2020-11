E’ la malagestione della sanità a fare paura ora più del virus. Una Calabria di cui si parla in ogni dove e non per oggettive responsabilità dei calabresi. È la rabbia a vincere più della prudenza. Ed eccola nel centro storico di Catanzaro la gente che, pacificamente e senza colore politico, porta in piazza la rabbia e la paura. Rabbia per l’ennesimo schiaffo. E se i partecipanti non hanno bandiere ne’ colori, neanche i destinatari delle invettive della piazza hanno colore e appartenenza. Ce n’e’ per tutti, prima del minuto di silenzio alla memoria dei defunti, ma anche come preghiera laica per chi non ce la fa più. Animatore della piazza Roberto Rizza. Il corteo ha proseguito per tutto Corso Mazzini in direzione del Comune al grido di ‘sanità, lavoro e libertà’.