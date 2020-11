“Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, la richiesta delle associazioni combattentistiche di Catanzaro al sindaco

Le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Catanzaro hanno fatto esplicita richiesta al Sindaco di Catanzaro affinchè venga conferita la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto nell’ambito del progetto nazionale Milite Ignoto, Cittadino d’Italia promosso dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani. In tal modo Catanzaro, così come ogni luogo d’Italia, potrà rivendicare la paternità di questo eroico Caduto senza nome, Decorato altresì di Medaglia d’Oro al Valor Militare. Nel 2021 ricorreranno i cento anni della traslazione della salma da Aquileia all’Altare della Patria a Roma e attraverso la concessione della cittadinanza onoraria il Milite Ignoto diventerà, per i Comuni italiani, un simbolo tangibile dei combattenti della Prima Guerra Mondiale che con il loro sacrificio e valore hanno contribuito al completamento dell’Unità d’Italia. La città di Catanzaro oltretutto nella Grande Guerra ha pagato un prezzo elevatissimo coi suoi oltre 400 Caduti nei cui confronti è doveroso mantenere perenne memoria. Si confida che il Comune di Catanzaro, come già hanno fatto altre città d’Italia, possa accogliere tale richiesta di alto valore morale e simbolico.

Il comunicato stampa è a firma di:

Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare – Federazione di Catanzaro

Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Catanzaro

Associazione Nazionale Carristi d’Italia – Sezione di Catanzaro

Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia – Sezione di Catanzaro

Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Catanzaro

Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon- Delegazione di Catanzaro

Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – Sezione di Catanzaro-Crotone