Si accascia al suolo e muore. E’ successo nel quartiere Lido di Catanzaro

Si accascia a terra in strada e muore improvvisamente. La tragedia questa mattina nel quartiere Lido di Catanzaro esattamente in via Murano. La vittima un uomo anziano, di cui non sono state rese note le generalità.

Il signore, secondo testimoni, proveniva in motocarro da un paese della provincia alle porte di Catanzaro. A nulla è servito il pur tempestivo intervento dell’autombulanza del 118.

Sul posto anche la polizia per le indagini di rito anche se, per la dinamica dei fatti, e per la ricostruzione che è stata fatta della vicenda non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratti di un decesso per cause naturali.