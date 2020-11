Abramo: Samengo è stato uno dei migliori “ambasciatori” che la Calabria potesse mai avere

“Francesco Samengo è stato uno dei migliori “ambasciatori” che la Calabria potesse mai avere”.

Lo ha detto il sindaco, Sergio Abramo, rivolgendo “un abbraccio commosso alla famiglia” del presidente nazionale dell’Unicef, scomparso ieri a Roma. “Mi spiace che la nostra terra abbia perso un gentiluomo di questo spessore – ha aggiunto Abramo -, un vero e proprio paladino dei diritti dei bambini e dei più giovani, verso i quali non ha mai fatto venire meno la propria attenzione, le proprie competenze e la sua grande signorilità. Del resto, la professionalità di Samengo era stata riconosciuta, non a caso, con la presidenza nazionale dell’organizzazione per l’infanzia delle Nazioni unite. Averlo perso è lutto che colpisce la Calabria intera e che rende profondamente tristi tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo. Ci mancherà”.