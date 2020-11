Associazioni soddisfatte per l’ordinanza di Spirlì

“Ha avuto gli effetti sperati la manifestazione organizzata lo scorso giovedì alla Cittadella Regionale da Calabria al Centro e che ha visto coinvolte le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato e della società civile con Centro Studi Caporale, Catanzaro al Centro, Catanzaro nel cuore, Alleanza Civica per Catanzaro, EU20, Liberamente Calabria, Petrusinu ogni minestra, Cara Catanzaro e il Forum delle Associazioni oltre a tanti comitati spontanei”.

Inizia così la nota di Calabria al Centro: “Pressato sull’argomento il presidente f.f. Nino Spirlì nell’incontro con i rappresentati che ha avuto luogo in Cittadella, aveva promesso di individuare degli hub per contrastare il Covid e così ha fatto. E’ un primo passo e l’apprezziamo. Tuttavia, pur ritenendoci soddisfatti dell’ordinanza, non possiamo non chiederci: perché solo ora? In ogni caso noi insieme a tutta la Società civile che ci sostiene, nel vigilare affinché tutte le promesse, dai ristori alle Partite Iva al tavolo permanente con le Associazioni di Categoria e della Società Civile, vengano mantenute, chiediamo come già fatto durante l’incontro, di arruolare al più presto il personale a sostegno delle nuove unità e degli hub presenti con nuovi medici e infermieri per rendere la pressione più sostenibile, potenziando altresì i laboratori per il tracciamento dei tamponi”.