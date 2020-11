Cna Catanzaro: subito ristori per le aziende chiuse da Dpcm e filiere

“Raggiungere l’equilibrio tra le primarie esigenze di salute pubblica e quelle economiche è la sfida che deve essere vinta – dichiara in una nota il presidente Cna Catanzaro Paolo D’Errico – subito indennizzi e ristori non solo per le attività chiuse da Dpcm, ma anche per le filiere: l’intero tessuto produttivo è al collasso; nessun imprenditore deve sentirsi abbandonato, le istituzioni devono rimanere il principale riferimento degli operatori economici.

Appare, quindi, evidente che per consentire la sopravvivenza di migliaia d’imprese e la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro bisogna intervenire a sostegno anche dei settori non direttamente interessati dalle chiusure che comunque subiscono notevoli cali, ancor di più in tessuto economico sociale fragile come il nostro.

Il Presidente D’Errico – conclude la nota- invitando chi di competenza a mettere in atto ogni misura idonea ad ottenere il declassamento della zona rossa, per consentire ai cittadini di non subire ulteriori danni”.