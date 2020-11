Consigliere comunale Ursino: solidarietà per lavoratori Abramo Customer Care

La più ampia solidarietà nei confronti dei lavoratori dell’Abramo customer care è stata espressa dal consigliere comunale di Catanzaro da vivere Antonio Ursino.

“La richiesta di concordato preventivo fatta dall’azienda rischia di mettere in ginocchio circa tremila lavoratori e le loro famiglie, buona parte dei quali calabresi. Da anni, ormai, la Abramo customer care sta vivendo una crisi senza via d’uscita, ma la soluzione prospettata dall’azienda, quella di mandare a casa migliaia di dipendenti, è una pezza peggiore del buco tanto più ora che l’emergenza Covid, e i provvedimenti governativi, hanno drasticamente ridotto le opportunità di lavoro.

Se la Abramo dovesse chiudere i battenti per la Calabria sarebbe un colpo durissimo e per quelle famiglie una mazzata da cui difficilmente potrebbero riprendersi. È una problema gravissimo sul piano economico e da un punto di vista sociale, per cui mi auguro che il ministero del Lavoro, ascoltando i sindacati e lo stesso management aziendale, trovi un modo per mantenere i livelli lavorativi. Ai dipendenti che stanno vivendo sulla propria pelle, ancora una volta, un vero e proprio dramma, assicuro la massima disponibilità a sostenerli, nelle sedi opportune, in questa battaglia”.