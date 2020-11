E’ stato costituito nei giorni scorsi il sindacato ambulanti del Settore food

E’ stato costituito nei giorni scorsi , presso la sede sociale dell’Unsic di Catanzaro, il Sindacato Ambulanti Settore Food.

Il nuovo costituente Sindacato, nato dalle numerose esigenze emerse durante questi anni, si propone sul territorio quale interlocutore attento e vigile.

I soci , durante l’accesa discussione dell’incontro, hanno sottolineato l’importanza di restare uniti e si sono dichiarati pronti a qualsiasi battaglia da sostenere per il bene della categoria.

Si è programmato di incontrare nelle prossime settimane, Covid permettendo, i vari Sindaci ed assessori al ramo dei centri più importanti della provincia di Catanzaro, al fine di concordare una fattiva collaborazione finalizzata ad affrontare le annose problematiche del settore.

L’assemblea all’unanimità ha eletto il socio Nicoletta Fabrizio quale Presidente della nuova organizzazione è di Vice Presidente il socio Talarico Giuseppe.

Il responsabile territoriale Unsic Antonio Muleo ed il responsabile area servizi Unsic Marcello Varinetti , presenti all’Assemblea, nell’esprimere grande soddisfazione per il neo costituito Sindacato, augurano ai nuovi dirigenti un proficuo ed utile lavoro per dare voce e visibilità ad una categoria vitale per la collettività di tutta la provincia di Catanzaro.