Gettonopoli, tra richieste di archiviazione, “saldi e stralci” e qualche supplemento di indagine ci si avvia all’epilogo

E’ in dirittura d’arrivo la vicenda passata alla cronaca come Gettonopoli. Già stamattina i legali di alcuni consiglieri avrebbero ricevuto le richieste formulate dal Pm sulle singole posizioni degli indagati. Per alcuni degli esponenti di Palazzo De Nobili, indagati per aver ricevuto, secondo l’accusa, rimborsi non dovuti per finte partecipazioni alle sedute delle commissioni consiliari, si profila una richiesta di archiviazione.

Altri avrebbero restituito quello che è stato definito, sempre dall’accusa, maltolto e quindi avrebbero regolarizzato e chiuso secondo un’antica formula ragioneristica del “saldo e stralcio”, per altri potrebbe esserci un supplemento di indagini. Questione di ore quindi e la vicenda, giocata tra il diritto e la mediaticità, che ha aperto l’anno orribile del capoluogo di Regione, troverà il suo epilogo, almeno giudiziario. Ragionare su quello politico sarà pressochè impossibile in questo tempo di pandemia, soprattutto perchè di politica, in questa vicenda, se n’è davvero vista ben poca.